شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: حفر 105 آبار جديدة فى قطاع البترول الـ 6 أشهر الماضية والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إنه تم حفر 105 آبار جديدة فى قطاع البترول خلال الـ 6 أشهر الماضية، وإضافة 64 ألف برميل يومي للإنتاج.



وأوضح رئيس الوزراء، أن إطلاق خطوط الإنتاج لشركة جيلي فى مصر وهى واحدة من أكبر الشركات على مستوى العالم، يؤكد على اهتمام الدولة المصرية بصناعة السيارات وتوطينها.



وأشار مدبولى خلال مؤتمر صحفى، إلي أن هناك انخفاض ملحوظ فى معدلات التضخم، وفيما يتغلق بالدين فهو " شغلنا الشاغل"، موضحا أن الصادرات السلعية غير البترولية، اقتربت من 41 مليار دولار فى 2024 .

وتابع إنه لا يوجد منطقة فى مصر لم تطولها يد التنمية، موضحا أن عدد سكان مصر زاد بحوالي 27 مليون نسمة منذ عام 2011 وحتى الآن.

وأوضح أهم حدث فى الأسبوع هو وقف إطلاق النار فى غزة، مؤكدا أن هذا الأمر جاء بعد جهود مضنية على مدار أكثر من عام بوساطة مصرية قطرية أمريكية، ولعبت الجهود المصرية دورا مهما في هذا الشأن بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وتابع فى مؤتمر صحفى أن مصر ستظل دوما داعمة للسلام العادل، ومدافعة عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، موضحا أنه مع وقف إطلاق النار، فمصر جاهزة لتقديم كافة الدعم اللوجيستي وكافة الاحتياجات والمساعدات لأهالينا فى غزة.