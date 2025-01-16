شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشرع: سوريا تحترم اتفاقية 74 ومستعدون لاستقبال قوات أممية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا أحمد الشرع، قائد إدارة العمليات العسكرية في سوريا، إسرائيل للانسحاب من المنطقة العازلة، مشددا على أن إسرائيل تقدمت في المنطقة العازلة بذريعة وجود مليشيات إيرانية وهذا العذر لم يعد قائما بعد تحرير دمشق.

أعرب الشرع، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس وزراء ووزير خارجية قطر، بثته القاهرة الإخبارية، عن الاستعداد لاستقبال قوات أممية في المنطقة العازلة لعودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل التقدم الإسرائيلي.

أضاف، قائد إدارة العمليات العسكرية في سوريا،: "أبلغنا الأطراف الدولية باحترام سوريا اتفاقية 1974 واستعدادها لاستقبال القوات الأممية وحمايتها".