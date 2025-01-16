أخبار مصر

رئيس الوزراء: جاهزون لتقديم كافة الدعم والمساعدات لأهالينا فى غزة

0 نشر
0 تبليغ

رئيس الوزراء: جاهزون لتقديم كافة الدعم والمساعدات لأهالينا فى غزة

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: جاهزون لتقديم كافة الدعم والمساعدات لأهالينا فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختار

الخميس، 16 يناير 2025 04:06 م

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن أهم حدث فى الأسبوع هو وقف إطلاق النار فى غزة، مؤكدا أن هذا الأمر جاء بعد جهود مضنية على مدار أكثر من عام بوساطة مصرية قطرية أمريكية، ولعبت الجهود المصرية دورا مهما في هذا الشأن بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولى فى مؤتمر صحفى، عقد بمقر الحكومة فى العاصمة الإدارية الجديدة، أن مصر ستظل دوما داعمة للسلام العادل، ومدافعة عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، موضحا أنه مع وقف إطلاق النار فمصر جاهزة لتقديم كافة الدعم اللوجيستي وكافة الاحتياجات والمساعدات لأهالينا فى غزة.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements