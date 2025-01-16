شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 17 آخرين فى حادث تصادم بالمنيا والان مع تفاصيل الخبر

لقى 5 أشخاص مصرعهم فيما أصيب 17 آخرين فى حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة بالطريق الزراعى بمحافظة المنيا، تم نقل المصابين والمتوفين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد وقوع تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة أخرى على الطريق الزراعى أمام مدخل قرية الروضة التابعة لمركز ملوى جنوب محافظة المنيا.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين وفاة 5 أشخاص وإصابة 17 آخرين تنوعت إصابتهم ما بين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

تم نقل المتوفيين والمصابين إلى مستشفى ملوى التخصصى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.