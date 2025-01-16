شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم انتهاء موعد التقديم فى مسابقة الأم المثالية 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتهى وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الخميس، من موعد التقديم لطلبات الاشتراك فى مسابقة الأم المثالية لعام 2025، حيث تستقبل وزارة التضامن الاجتماعي الطلبات من خلال مديريات التضامن بالمحافظات المختلفة، وذلك حتى أخر موعد اليوم 16 يناير 2025.

وبمجرد الانتهاء من فترة تقديم الطلبات سيتم مراجعة كافة البيانات للتأكد من صحتها لاختيار الفائزين في مسابقة الام المثالية 2025 منها الأم المثالية على مستوى المحافظات وأم بديلة "واحدة" قامت برعاية ابن من الأبناء كريمى النسب داخل أسرتها، أو أم بديلة أنسة " كفالة بدون زواج"، فضلا عن أم مثالية واحدة لابن أو أكثر من الأشخاص ذوى الإعاقة حاصل أحد أبنائها على بطولة دولية ومتفوق فى إحدى المجالات " الرياضية- العلمية- الفنية"، بالإضافة إلى أم لشهيد من القوات المسلحة يتم ترشيحها من وزارة الدفاع وأم لشهيد من الشرطة، يتم ترشيحها من وزارة الداخلية.