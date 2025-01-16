شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يستقبل سفينة حاويات عملاقة طولها 366 مترا والان مع تفاصيل الخبر

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 13 سفينة، بينما غادر 10 سفن، كما وصل إجمالي السفن الموجودة بالميناء 32 سفينة، منها سفينة الحاويات العملاقة ( ZEAL LUMOS ) التابعة للخط الملاحي العالمي ( Ocean Network Express ) و التي ترفع علم بريطانيا و القادمة من سنغافورة ويبلغ طولها 366 م وعرضها 51 م و يصل غاطسها الى 16 م .. يأتي ذلك تأكيداً على جاهزية محطات الميناء وحرفيه أطقم الوحدات البحرية ومرشدين الهيئة لاستقبال السفن العملاقة ذات الغاطس الكبير.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 38962 طن تشمل : 9100 طن يوريا و 20663 طن كلينكر و 9199 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 58819 طن تشمل : 36100 طن ذرة و 12860 طن قمح و 1550 طن حديد و 748 ابلاكاش و 661 طن خشب زان و 1400 طن زيت طعام و 5500 طن بضائع متنوعة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 653 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 339 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2494 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 50706 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 88243 طنًا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6390 حركة.