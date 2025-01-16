شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف خطورة المواد السامة الموجودة بأعقاب السجائر والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وزارة الصحة والسكان مخاطر أعقاب السجائر وقالت : كل عام يتم إنتاج 6 تريليون سيجارة حول العالم.

وتابعت:" أعقاب السجائر تساوى أكثر من 766 مليون كيلوجرام من النفايات السامة".

وتابعت: تحتوي الأعقاب على مواد بلاستيكية دقيقة تعرف بألياف أسيتات السليلوز وتتحلل الأعقاب وتطلق تلك المواد البلاستيكية والعديد من المواد الكيميائية لتؤثر على المنظومة البيئية.

وأوضحت: المواد الكيميائية في نفايات السجائر تتسرب إلى أجسام الكائنات الحية، وتتسبب في وفاة الطيور والأسماك والثدييات والنباتات والزواحف

وقالت : تدخل هذه المواد المجهرية في سلسلتنا الغذائية وتؤدي إلى تداعيات خطيرة على صحة الإنسان، قد تشمل تغييرات فى الجينات وفي نمو الدماغ ومعدلات التنفس وغيرها



مخاطر أعقاب السجائر



