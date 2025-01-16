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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف خطورة المواد السامة الموجودة بأعقاب السجائر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالخميس، 16 يناير 2025 12:12 م
كشفت وزارة الصحة والسكان مخاطر أعقاب السجائر وقالت : كل عام يتم إنتاج 6 تريليون سيجارة حول العالم.
وتابعت:" أعقاب السجائر تساوى أكثر من 766 مليون كيلوجرام من النفايات السامة".
وتابعت: تحتوي الأعقاب على مواد بلاستيكية دقيقة تعرف بألياف أسيتات السليلوز وتتحلل الأعقاب وتطلق تلك المواد البلاستيكية والعديد من المواد الكيميائية لتؤثر على المنظومة البيئية.
وأوضحت: المواد الكيميائية في نفايات السجائر تتسرب إلى أجسام الكائنات الحية، وتتسبب في وفاة الطيور والأسماك والثدييات والنباتات والزواحف
وقالت : تدخل هذه المواد المجهرية في سلسلتنا الغذائية وتؤدي إلى تداعيات خطيرة على صحة الإنسان، قد تشمل تغييرات فى الجينات وفي نمو الدماغ ومعدلات التنفس وغيرها
مخاطر أعقاب السجائر
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