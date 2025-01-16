شكرا لقرائتكم خبر عن مدير إدارة أبو النمرس التعليمية يتابع سير امتحانات النقل بالمدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع السيد عاشور، مدير ادارة أبو النمرس التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالجيزة، امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول، وذلك خلال جولة تفقدية بالمدارس.

ورافقه خلال جولته التفقدية بالمدارس للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات، أحمد سالم مدير التعليم الابتدائي بالإدارة، وذلك تحت رعاية وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، ومحافظ الجيزة المهندس عادل النجار.

وأكد السيد عاشور مدير ادارة أبو النمرس التعليمية، على ضرورة تواصل مديرى المدارس مع الطلاب وأولياء الأمور لرصد أي معوقات أو مشكلات تواجه الطلاب أثناء أداء الامتحانات والعمل على حلها فورا، وأيضا التواصل مع غرف عمليات الإدارات التعليمية.

وشدد السيد عاشور، خلال زيارته مدرستي ميت قادوس ووحدة المنوات وعدد من المدارس، على عدم السماح بدخول الطلاب بالهاتف المحمول داخل اللجان، وكذا حظر استخدام الهواتف المحمولة للملاحظين والمراقبين، والتصدي لحالات الغش، والعمل على توافر الهدوء والانضباط داخل اللجان الامتحانية.

وقال ياسر الجابري، مدير مدرسة طارق بن زياد الابتدائية بالمنوات، إنه وفقا لتوجيهات السيد عاشور مدير الإدارة، تسير امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بانتظام ويسر، حيث يحرص الجميع على الالتزام بتكليفات مدير الادارة ومتابعة اللجان على مدار الساعة، والتأكد من توافر الهدوء والراحة اللازمان للطلاب خلال أداء الامتحانات، متمنيا لجميع الطلاب التوفيق والنجاح.



مدير إدارة أبو النمرس التعليمية يتابع سير امتحانات النقل بالمدارس (1)



مدير إدارة أبو النمرس التعليمية يتابع سير امتحانات النقل بالمدارس (2)



مدير إدارة أبو النمرس التعليمية يتابع سير امتحانات النقل بالمدارس (3)