شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يتوجه إلى الإمارات ويلتقى الشيخ محمد بن زايد والان مع تفاصيل الخبر

يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث يلتقى بأخيه الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية الشقيقة.

وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء بين الزعيمين سيشهد تناول عدد من الملفات ذات الأولوية للبلدين الشقيقين، وعلى رأسها الأوضاع الإقليمية الراهنة، وسبل استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، كما سيتباحث الرئيسان حول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين بما يحقق تطلعات شعبيهما الشقيقين.