شكرا لقرائتكم خبر عن قطع مياه الشرب عن المرج و4 مناطق رئيسية بالقاهرة غدا لمدة 8 ساعات والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه نظرا لقيامها بأعمال تغيير محابس أقطار 800مم بطلمبات طرد محطة مياه المرج، الأمر الذي يترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق (المرج الشرقية – المرج الغربية – شارع عين شمس ومتفرعاته – شارع مؤسسة الزكاة ومتفرعاته – منطقة الخصوص).

وأوضحت الشركة أن ذلك اعتباراً من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق 17-1-2025 وحتى الساعة السادسة صباح اليوم التالى السبت الموافق 18-1-2025 ولمدة 8 ساعات.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة ضعف المياه.

كما أعلنت الشركة، أنه تم الدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125.

