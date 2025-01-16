شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تهنئ مصر وقطر والولايات المتحدة لنجاح جهودها فى التوصل لاتفاق غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الحكومة الإيطالية اليوم ، الخميس ، أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس يتيح فرصة مهمة لزيادة المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين في غزة بشكل كبير، قائلة :"سنواصل جهودنا في هذا الصدد من خلال مبادرة الغذاء لغزة مع التركيز على الأمن الغذائي والصحة".

وهنأت الحكومة الإيطالية برئاسة جورجيا ميلوني ، مصر وقطر والولايات المتحدة لنجاحها في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.

وذكر مكتب رئيسة الوزراء الإيطالية - في بيان أوردته وكالة أنباء "أنسا" - أن إيطاليا ترحب بشدة بالإعلان عن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين.

وأعربت الحكومة الإيطالية عن استعدادها للتعاون مع شركائها الأوروبيين والدوليين للقيام بدورها في تحقيق الاستقرار وإعمار غزة وتعزيز وقف الأعمال العدائية على أساس دائم؛ بهدف إعادة إطلاق العملية السياسية نحو سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين.