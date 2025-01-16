شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اللبنانى عن اتفاق غزة: الالتزام الجدى من قبل إسرائيل يحتاج لمتابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب رئيس لبنان العماد جوزف عون، بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة، آملًا أن يؤدي الاتفاق إلى نهاية الواقع المأساوي في غزة.

وأعرب عون - وفق بيان صادر عن قصر بعبدا الرئاسي- عن تقديره الجهود الدولية التي بذلت في هذا الصدد، مؤكدا أن الالتزام الجدي من قبل إسرائيل ببنود الاتفاق يحتاج إلى متابعة من الدول الراعية والأمم المتحدة، لأن العدو الإسرائيلي عودنا على التملص من التزاماته والتنكر للقرارات الدولية، ولعل ما يجري في جنوب لبنان من اعتداءات وانتهاكات لـ وقف إطلاق النار خير دليل على ذلك.

وجدد الرئيس اللبنانى التأكيد على حق الفلسطينيين في دولتهم استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، مشيرا إلى أن تطبيق الاتفاق الجديد سوف يسمح ببدء عودة المهجرين الفلسطينيين إلى ديارهم بالتزامن مع ضرورة إطلاق عملية إعادة إعمار ما تهدم في غزة المنكوبة.