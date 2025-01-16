شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تشيد بجهود مصر وقطر فى الوساطة لإتفاق وقف إطلاق النار بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت وزارة الخارجية التركية اليوم الخميس، بإتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين حماس وإسرائيل، وأشادت بجهود مصر وقطر في التوسط في هذا الاتفاق.

وقالت الخارجية التركية - في بيان أصدرته بهذا الشأن - "نود أن نعرب عن امتناننا للدول الوسيطة، لاسيما مصر وقطر على جهودها".

وأضاف البيان ، أنه في المرحلة التالية، من الأهمية بمكان أن يتم تنفيذ جميع مراحل الاتفاق بالكامل، وأن يصبح وقف إطلاق النار دائما، وتسليم المساعدات الإنسانية بشكل عاجل إلى غزة، مؤكدا أنه يتعين على المجتمع الدولي أن يضمن أن تفي إسرائيل بمسؤولياتها بشأن هذه القضايا.

وأشار البيان التركي، إلى أنه لا يمكن تحقيق السلام والاستقرار الدائمين في الشرق الأوسط إلا من خلال إحلال السلام في فلسطين وإنهاء الظلم الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني.

وأوضح أنه يتعين أن تبدأ مفاوضات السلام على الفور لإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة والمتصلة على أساس حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدا أن أنقرة ستواصل دعم الشعب الفلسطيني في الفترة المقبلة.