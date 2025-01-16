شكرا لقرائتكم خبر عن BBC: وقف إطلاق النار فى غزة إنجاز دبلوماسى كبير تأخر طويلا والان مع تفاصيل الخبر

علقت هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى" على التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة، وقالت إنه يعتبر إنجازا دبلوماسيا كبير وقد تأخر طويلا، حيث كانت هناك نسخا من الاتفاق مطروحة على الطاولة منذ أن أعلن عنه الرئيس الأمريكى جو بايدن فى مايو العام الماضى، لكن حماس وإسرائيل ألقيا باللوم على بعضهما البعض فى التأجيل.

وذكرت بى بى سى أن أول التحديات الكبرى التى تواجه الاتفاق هى التأكد من استمرار وقف إطلاق النار، حيث يخشى عدد من كبار المسئولين الغربيين أن تستأنف الحرب بعد انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق بعد 42 يوما.

ورأى تقرير "بى بى سى" أن وقف إطلاق النار يوقف القتل لكنه لن ينهى الصراع، مشيرة إلى أن تداعيات الحرب، من موت ودمار، والتى استمرت أكثر من 15 شهرا، سيتردد صداها عبر عقود، وفقا لأقل تقدير.

من ناحية أخرى، تطرقت صحيفة الجارديان البريطانية إلى الكيفية التى خيمت بها عودة ترامب المرتقبة إلى البيت الأبيض على مفاوضات وقف إطلاق النار، وقالت الصحيفة إن مبعوث ترامب للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، فاجأ الإسرائيليون بمكالمة هاتفية مساء الجمعة، بعد بداية عطلة السبت اليهودية، وقال إنه قادم لإسرائيل وأصر على أن يلتقى بنتياهو فى صباح اليوم التالى.

وفي ما وصفته بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية بأنه "اجتماع متوتر"، ألقى ويتكوف رسالته. فقد أكد الرئيس الأمريكى المنتخب أنه يريد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مقابل الإفراج عن الرهائن. وكان ترامب يريد إنهاء الحرب في غزة. وكان لديه أمر آخر ليفعله.

وقال مسئول حكومى إسرائيلى لقناة 14 الإسرائيلية التى تعد بوقا لنتنياهو، إن ما حدث هو أن ويتكوف سلم رسالة صارمة من ترامب الذى طالب بشكل لا لبس فيه بإبرام اتفاق.

ولخص الكاتب ناداف إيال الموقف الجديد الذى واجهه نتنياهو ومساعديه، وقال فى مقال بصحيفة يديعوت احرونوت إن الأخير أدرك فجأة أين يقف مع الرئيس الأمريكى الجديد، وأدرك هو ومساعديه أن ترامب يتحدث بوتيرة الإملاء ولن يتمكنوا أبدا من الإلتفاف عليه من اليمين، وأن ترامب يريد مرة أخرى اتفاقا.