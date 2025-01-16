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أسعار الخضار والفاكهة اليوم الخميس 16-1-2025 بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

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أسعار الخضار والفاكهة اليوم الخميس 16-1-2025 بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

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القاهرة - سامية سيد - فى إطار الحرص على توفير السلع الغذائية للمواطنين ، تستمر  وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية اليوم الخميس 16- 1- 2025 فى ضخ منتجات الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة وتوفير السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين.

وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية،حيث شهدت استقرارا
- الطماطم 8.5 جنيه .
- البصل الأحمر 13.5 جنيها.
- البصل الأبيض 17.5 جنيه.
‏‎‏‎‏‎- البطاطس  11.75جنيها
‏‎‏‎‏‎- الجزر 12جنيها
- بطاطا 12.5جنيه
- الخيار بـ 20جنيها.
‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 16جنيها.
- الكوسة بـ 20 جنيها.
‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس 18جنيها.
‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدي بـ 30جنيها.
- الفلفل الألوان بـ 60جنيها .
- الليمون بـ 50 جنيها .
- الفاصوليا الخضراء 13 جنيها.
- البسلة 30 جنيها.
الموز البلدي بـ 26 جنيها.
الرمان 40 جنيها
الفراولة 20جنيها.
البرتقال 17 جنيها.
الجوافة 30 جنيها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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