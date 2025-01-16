شكرا لقرائتكم خبر عن قوافل بيطرية لفحص وعلاج الخيول والإبل بنزلة السمان فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، نتائج القافلة البيطرية، التي نظمتها مديرية الطب البيطري لفحص وعلاج الخيول والأبل بمنطقة نزلة السمان بحي الهرم لخدمة الأفواج السياحية بالمنطقة الأثرية، وذلك تنفيذًا لفاعليات البرنامج الوطني "معا لحماية الخيول والإبل" بالتعاون بين وزارات الزراعة والسياحة والآثار.

وأسفرت القافلة البيطرية عن علاج 1720 حيوان من الخيول والأبل، وعلاج 342 خيل من نزلات البرد والنزلات الشعبية، وعلاج 117 خيل من التهابات المفاصل والعرج، وعلاج 320 جمل ضد الطفليات، وعلاج 243 من الخيول والإبل من أمراض سوء التغذية والضعف العام.

وتمكنت القافلة من علاج 257 حيوان من الأمراض الباطنية، وتجريع 400 رأس حيوان ضد الطفيليات الداخلية والديدان، ورش 500 رأس ضد الطفيليات الخارجية وعلاج 36 حالة خيول من الجراحات البسيطة وعلاج للحافر.

ونظمت مديرية الطب البيطري ندوات إرشادية لتوعية المربيين عن أهم أمراض الخيول والإبل والرعاية الصحية السليمة وكيفية التعامل معهم.

وكلف محافظ الجيزة، مدير مديرية الطب البيطري بضرورة الاستمرار في تطبيق فعاليات البرنامج بصفة دورية ومستمرة بجميع المواقع الأثرية بالمحافظة لحماية الخيول والإبل والحيوانات الأليفة بالتنسيق والتعاون الكامل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مشيراً إلى أنه سيكون هناك قوافل بيطرية تجوب كافة المناطق الأثرية وتقوم بالكشف على الحيوانات الأليفة الموجودة بها، بجانب تخصيص بعض العيادات المتنقلة بها.