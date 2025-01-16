شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة البيطريين: 7 فبراير التصويت بانتخابات فرعيتى القاهرة والجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور مجدي حسن، أن اللجنة العليا المشرفة علي إجراء الإنتخابات والتى وجهت للمجلس تقريرًا مكتوبًا ومرفق معه خطاب النيابة الادارية بالموافقة علي إجراء الانتخابات للنقابات الفرعية بالقاهره والجيزة يوم الجمعة الموافق 7 فبراير2025.

وتوجهت النقابة العامة للأطباء البيطريين، بخالص الأمنيات بالتوفيق لجميع المرشحين، وتدعو أعضائها للمشاركة الفعالة في الانتخابات، يوم الجمعة الموافق 7 فبراير 2025 بمقر النقابة العامة بجاردن سيتي.

وكانت قد أعلنت النقابة العامة للأطباء البيطريين، برئاسة النقيب العام الدكتور مجدي حسن، القوائم النهائية للمرشحين لانتخابات التجديد النصفى للنقابتين الفرعيتين بالقاهرة والجيزة لعام 2025، وذلك عقب اعتماد اللجنة العليا المشرفة علي انتخابات نقابتي القاهرة والجيزة لها، بجلسة مجلس النقابة المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 8 يناير 2025، بعد انتهاء المدة القانونية للطعون والتنازلات.



