شكرا لقرائتكم خبر عن الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد تصدر العدد السابع من مجلة "ضمير الوطن" والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد العدد السابع من مجلة “ضمير الوطن”، التي تعد أول مجلة دورية - نصف سنوية - متخصصة في مجالات منع ومكافحة الفساد والتوعية بمخاطره.

تأتي المجلة في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الوعي بمخاطر الفساد وأهمية مكافحته، حيث تتناول أحدث الدراسات والأبحاث المتعلقة بهذا المجال، كما توفر المجلة محتوى متنوعًا وشاملاً يتناول القضايا المرتبطة بمكافحة الفساد بأسلوب علمي ومهني.

يمكن للمهتمين الاطلاع على العدد الجديد والحصول على نسخة رقمية منه باللغات المختلفة عبر زيارة موقع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد أو الموقع الرسمي لهيئة الرقابة الإدارية على شبكة الإنترنت:

https://academy.aca.gov.eg/scientific-researchs?selectedItem=0&tap=0.