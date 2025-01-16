شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الطماطم اليوم الخميس 16-1-2025 فى منافذ وزارة التموين والان مع تفاصيل الخبر

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم، فى طرح منتجات الخضراوات والفاكهة بالمنافذ وفروع الشركات التابعة للوزارة بأسعار مخفضة، بجانب توفيرالسلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين. وتطرح الوزارة اليوم الخميس 16– 1– 2025، الطماطم بسعر 8.5 جنيها للكيلو الواحد، بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة.

وكانت وزارة التموين حققت تعزيز المخزون الاستراتيجى من كافة السلع الغذائية، حيث نجح الوزير فى زيادة مخزون السكر التموينى إلى أكثر من 12 شهرا بعدما كانت الأسواق تشهد نقص فى السلعة، وزيت الطعام لأول مره يقفز إلى أكثر من 7 أشهر. كما بلغت كميات توريد القمح المحلي في موسم 2024 نحو 3.43 مليون طن، مع تنويع مصادر استيراد الأقماح إلى 22 منشأ معتمدًا، مما عزز استدامة الإمدادات وتقليل المخاطر الجيوسياسية.

يذكر أن عام 2024 شهد نشاطًا مكثفًا ونجاحات متواصلة لـ وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي استطاعت تحقيق نقلة نوعية في منظومة الأمن الغذائي وتعزيز استدامة الحماية الاجتماعية، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر 2030.