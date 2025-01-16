شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى: نقدر دور مصر وقطر وأمريكا فى التوصل لوقف إطلاق النار بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بإعلان وقف إطلاق النار في غزة.. داعيا العالم لمضاعفة الجهود بتعزيز الاستجابة الإنسانية؛ للتخفيف من المأساة التي خلفتها الحرب.

وكتب العاهل الأردني في تدوينة عبر منصة "إكس" اليوم الخميس، "نقدر دور مصر وقطر والولايات المتحدة.. ونؤكد ضرورة استدامة وقف إطلاق النار".

وأكد الملك عبد الله الثاني أن الأردن مستمر بالوقوف مع أهلنا في فلسطين، وإدامة المساعدات والعمل على تحقيق السلام.