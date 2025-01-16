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قرار جمهورى بالموافقة على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بين مصر وسلطنة عمان

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قرار جمهورى بالموافقة على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بين مصر وسلطنة عمان

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القاهرة - سامية سيد - أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار رقم 320 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة سلطنة عمان.

ووافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة في 7 أكتوبر 2024.

نشر القرار في الجريدة الرسمية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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