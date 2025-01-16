شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهورى بالموافقة على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بين مصر وسلطنة عمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار رقم 320 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة سلطنة عمان. ووافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة في 7 أكتوبر 2024. نشر القرار في الجريدة الرسمية.

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