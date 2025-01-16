شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الزراعية: إطلاق برنامج تدريبى لمكافحة الحشائش فى حقول أسوان والان مع تفاصيل الخبر

ينفذ المعمل المركزي لـ بحوث الحشائش التابع لمركز البحوث الزراعية دورة تدريبية متخصصة عن (الاستخدام الصحيح والامن لمبيدات الحشائش) بمديرية الزراعة بمحافظة أسوان في الفترة من 19 - 21 من يناير في إطار تكليفات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بعمل حملة قومية لمكافحة الحشائش علي مستوي الجمهورية .

قالت الدكتورة عزة خفاجي مديرة المعمل المركزي لبحوث الحشائش، أن المعمل المركزي للحشائش يأخذ علي عاتقه الوصول إلى أعلي إنتاجية من المحاصيل الزراعية المختلفه لذلك فالمعمل يقوم بتنفيذ دورات تدريبية نوعيه والتي تهدف إلى وصول التوصيات الفنيه وطريقه استخدام المبيد بصورة صحيحة آمنه الي كافه المزارعين في كل محافظات مصر.

واكدت خفاجي أننا نستهدف المزراعين بكل محافظات مصر نظراً لاختلاف المحاصيل المزروعه بكل محافظة حيث تنتشر بمحافظة أسوان زراعه المانجو والجوافة والعنب والبطيخ والبرتقال والليمون. بجانب المحاصيل الاستراتيجية الهامه مثل القمح وقصب السكر البرسيم والشعير والذرة والبصل والثوم والفول البلدي والحمص والترمس والسمسم والكركديه والحناء.

كما يمتاز إقليم أسوان بوجود بعض النباتات الطبية والعطرية وكل تلك المحاصيل تحتاج إلى معاملات خاصه لمكافحة الحشائش.

وأضاف الدكتور عادل فكار وكيل المعمل أن هذه الدورة التدريبية تركز على التوصيات الخاصة بالمحاصيل المزروعه في محافظة اسوان وخاصة التوصيات في المحاصيل البستانيه والحدائق حيث يقام بأسوان أكبر مشروع لإنتاج التمور بمنطقة توشكي فهو من المشاريع القومية الكبيرة ويهتم المعمل باقامه هذه الدورات لتعريف المزارعين بأنواع الحشائش المنتشره والخسائر التي تسببها لو أهملت دون مكافحة وكذلك انواع المبيدات الموصي بها والطرق الصحيحة لاستخدامها وكيفيه معايرتها و أن هذة الدوره تستهدف مهندسي الإرشاد والمكافحة بمديرية الزراعة والإدارات والجمعيات الزراعيه التابعه لها وكذلك كبار المزارعين.