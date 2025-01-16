شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهوري بالموافقة على التعديل الثاني لاتفاق منحة المساعدة الفنية لمشروع الخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار رقم 347 لسنة 2024. بشأن الموافقة على التعديل الثاني لاتفاق منحة المساعدة الفنية لمشروع الخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ليصبح 3,580,525 يورو.
ووافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة في 8 أكتوبر سنة 2024.
نشر القرار في الجريدة الرسمية.
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