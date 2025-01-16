شكرا لقرائتكم خبر عن توفى أثناء عمله بالواحات البحرية.. وزير الزراعة ينعى أستاذا بمركز البحوث والان مع تفاصيل الخبر

نعى علاء فاروق فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى العالم الجليل عبدالسلام المنشاوى، أستاذ القمح بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية في مركز البحوث الزراعية، الذي توفي في حادث سير خلال تأدية عمله في منطقة شرق العوينات بمحافظة الوادى الجديد، حيث كان يعمل مخلصا وفي صمت من أجل خدمة بلده.

وتوجه وزير الزراعة بخالص العزاء لأسرة الفقيد وزملاؤه وتلاميذه في مركز البحوث الزراعية داعيا المولى تبارك وتعالى أن يشمله بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.