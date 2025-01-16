شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية فى الجيزة السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، السبت المقبل 18 يناير 2025، وتستمر حتى الخميس 23 يناير 2025، إذ يؤدي الطلاب امتحاناتهم في مواد (اللغة العربية، والتربية الدينية، والجبر والإحصاء، والهندسة، واللغة الأجنبية، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، والعلوم، والتربية الفنية، والدراسات الاجتماعية).

ووفقًا لجدول الامتحانات المُعلن من قبل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية السبت 18 يناير امتحان مادتي اللغة العربية والخط، والتربية الدينية، والإثنين 20 يناير امتحان مادتي الجبر والإحصاء، والهندسة.

ويؤدي الطلاب الثلاثاء 21 يناير امتحان مادتي اللغة الأجنبية، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، والأربعاء 22 يناير امتحان مادتي العلوم، والتربية الفنية، والخميس 23 يناير امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، والتربية الرياضية (خاص بالسعيدية).

وأكد سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أهمية تطبيق التعليمات الوزارية المتعلقة بأعمال الامتحانات، مع تسليط الضوء على الإجراءات التي تضمن سير الامتحانات دون أي معوقات.

وشدد على ضرورة الحفاظ على سرية الأسئلة وتأمينها من لحظة إعدادها وحتى توزيعها، مع الالتزام بأعلى معايير الأمان داخل المطبعة السرية.

ووجه بمراجعة جميع اللجان لضمان توفير بيئة مريحة للطلاب من حيث النظافة، التهوية، والإضاءة، مع الاهتمام بتوفير المقاعد المناسبة للجميع.

وأشار إلى أن في حال حدوث أي تأخير في توزيع أوراق الأسئلة، يتم تعويض الطلاب عن الوقت المفقود، لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

ونبه على منع دخول الهواتف المحمولة إلى لجان الامتحانات منعًا لأي تجاوزات، مع التأكيد على التزام المراقبين والطلاب بهذا التوجيه.

ووجه بتفعيل دور لجان المتابعة لضمان الرقابة المستمرة على سير الامتحانات، والتعامل الفوري مع أي طارئ لضمان انسيابية العمل.