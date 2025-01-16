شكرا لقرائتكم خبر عن المترو يستعد لمباراة الزمالك ويشغل قطار كل 4 دقائق ونصف.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المترو اليوم لاستقبال مباراة الزمالك وحرس الحدود، المقرر اقامتها عصر اليوم باستاد القاهرة الدولى، حيث يقلل الخط الثالث للمترو، مدة الانتظار على الأرصفة استعدادا لمباراة الزمالك وحرس الحدود، المقرر إقامتها 4 مساء، ضمن مباريات الدوري المصرى.

وتستعد محطات الخط الثالث للمترو لاستقبال الجمهور، وخاصة محطة الاستاد - القريبة من استاد القاهرة، وذلك لتسهيل الحركة والدخول والخروج من المباراة. وأعلنت الشركة الفرنسية المشغلة للخط الثالث للمترو، أنه ستوفر قطار كل 4 دقائق ونصف قبل وبعد المباراة من محطة الكيت كات إلى عدلي منصور للوصول في أسرع وقت، أما القادم من محطة جامعة القاهرة أو محطة محور روض الفرج لمحطة الكيت كات، الوقت بين كل قطار والثاني سيكون 9 دقائق.

ويواجه فريق الزمالك بقيادة السويسري جروس نظيره حرس الحدود في الرابعة عصر اليوم الخميس على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري في مواجهة صعبة للفريقين.

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