شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تشغيل الشباب فى الجيزة يعلن فرص عمل جديدة.. اعرف الوظائف المطلوبة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، توافر فرص عمل للشباب بأحد الشركات، وذلك في إطار توجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بضرورة خلق فرص عمل مناسبة تلبى طموحات الشباب من أبناء المحافظة.

وأوضحت محافظة الجيزة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" أن الوظائف المطلوبة، تشمل: فني كاوتش وظبط زوايا، فني كهرباء وتكييف سيارات، فني ميكانيكا سيارات، عامل نظافة، سائق رخصة مهنية، سائق معدات يشترط رخصة معدات، عامل مخزن، مساعد أمين مخزن.

وأشارت المحافظة إلى أنه يشترط للتقديم على الوظائف المطلوبة، أن يكون مؤهل المتقدم من دبلوم، ويتراوح سنه ما بين 25 و 40 سنة، لافتة إلى أن الشركة تتيح مرتب ثابت، وتأمين اجتماعي وصحي.

وأوضح جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة، أنه يمكن للراغبين في التقدم للوظائف المطلوبة التوجه إلى مقر الجهاز الكائن بـ300 ميدان الجيزة - عمارة النبراوي - الدور الثاني، يوميًا من الأحد إلى الخميس، وذلك من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 2 عصرًا، والاستفسار عبر أرقام التليفونات الآتية: "01080552169 - 35720825 – 35711198".



