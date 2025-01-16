شكرا لقرائتكم خبر عن رابط تسجيل استمارة التقديم لامتحانات الثانوية العامة 2025 والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رابط تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2025، حيث يمكن للطلاب الدخول على الرابط التالى لتسجيل الاستمارة الإلكترونية https://moe-register.emis.gov.eg/

وتابعت الوزارة: يتم تسجيل استمارة الثانوية العامة إلكترونيا على موقع وزارة التربية والتعليم وحفظ البيانات وطباعتها

يبدأ الطلاب تسليم استمارة الثانوية العامة الالكترونية للمدارس يوم الاحد 9 فبراير 2025

آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة الالكترونية على موقع وزارة التربية والتعليم الخميس 20 فبراير 2025

- آخر موعد لتسليم الطلاب استمارة الثانوية العامة الالكترونية للمدارس يوم الخميس 27 فبراير 2025

يجب التأكد من أن استمارة الثانوية العامة الالكترونية موضحا بها المواد التي سوف يؤدي الطالب امتحانه فيها للنظامين الجديد أو القديم



- يقوم الطالب بتسليم استمارة الثانوية العامة الالكترونية بكافة مشتملاتها والتي تم طباعتها من الموقع الالكتروني للعام الدراسي 2024 / 2025 إلى مسئول شئون الطلبة بالمدرسة طبقا لما قام بتسجيله إلكترونيا وتسليم اصل شهادة ميلاد كمبيوتر وصورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للطالب و عدد 3 صور حديثة للطالب مقاس 4×6 سم على أن تكون مطابقة للصورة الموجودة بالاستمارة الالكترونية مدون اسم الطالب كاملا اسفل الصورة وخلفها طبقا لشهادة الميلاد وتحتم من الخلف يخاتم شعار الجمهورية



-ويلتزم الطالب و ولي أمره بالتوقيع على الإقرار المرفق بمشتملات استمارة الثانوية العامة والخاص بعدم حيازة المحمول او أي أجهزة إلكترونية أخرى داخل لجنة امتحانات الثانوية العامة بعد اطلاعه على القرار الوزاري المنظم لذلك

-تعتمد المدارس الاستمارات الالكترونية بمشتملاتها لجميع الطلاب وكشوف 150 د امتحانات المطبوعة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم بعد مراجعتها.