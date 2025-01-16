شكرا لقرائتكم خبر عن 20 فبراير أخر موعد لتسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2025 والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطوات التقدم لـ امتحانات الثانوية العامة 2025، موضحة أنه تم فتح باب تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2025 على الموقع الإلكتروني، على أن يبدأ الطلاب تسجيل الاستمارات الإلكترونية وحفظ البيانات وطباعتها بكافة مشتملاتها.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن آخر موعد لـ تسجيل الاستمارات الإلكترونية على الموقع الإلكتروني يوم الخميس 20 فبراير المقبل ويبدأ الطلاب تسليم الاستمارات الإلكترونية للمدارس يوم الأحد 9 فبراير المقبل وآخر موعد لتسليم الطلاب الاستمارات الإلكترونية للمدارس يوم الخميس الموافق 27 فبراير 2025

يجب التأكد من أن الاستمارات الإلكترونية موضح بها جميع المواد التي سوف يؤدى الطالب امتحانه فيها كما ورد بمواد الامتحان ( للنظامين الجديد والقديم ).

وحددت الوزارة خطوات مراجعة الاستمارة، حيث يقوم الطالب بتسليم الاستمارة الإلكترونية بكافة مشتملاتها، والتي تم طباعتها من الموقع الإلكتروني للعام الدراسي 2025/2024 إلى مسئول شئون الطلبة بالمدرسة، طبقاً لما قام بتسجيله الكترونياً وتسليم أصل شهادة ميلاد (كمبيوتر) وصورة ضوئية من بطاقة الرقم القومى للطالب و3 صور حديثة للطالب مقاس 4 فى 6 سم على أن تكون مطابقة للصورة الموجودة بالاستمارة الإلكترونية مدون اسم الطالب كاملا اسفل الصورة وخلفها طبقا لشهادة الميلاد وتختم من الخلف بخاتم شعار الجمهورية .

ويلتزم الطالب وولى أمره بالتوقيع على الإقرار المرفق بمشتملات الاستمارة الإلكترونية والخاص بعدم حيازة المحمول أو أى أجهزة إلكترونية أخرى داخل لجنة سير الامتحان و تعتمد المدارس الاستمارات الإلكترونية بمشتملاتها لجميع الطلاب وكشوف ( 150 د امتحانات ) المطبوعة من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة بعد مراجعتها .

وأتاحت الوزارة تسجيل استمارة التقديم لامتحانات الثانوية العامة 2025 عبر هذا الرابط https://moe-register.emis.gov.eg/