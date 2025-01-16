شكرا لقرائتكم خبر عن مواد امتحانات الثانوية العامة 2025 النظامين الجديد والقديم والان مع تفاصيل الخبر

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مواد امتحانات الثانوية العامة وفق النظام الجديد كالتالى:

- مواد تخصص يمتحن فيها طلاب شعبة العلوم فقط وتضاف درجاتها للمجموع الكلى وهى اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والاحياء والكيمياء والفيزياء .

ـ مواد دراسية تخصصية يمتحن فيها طلاب شعبة الرياضيات فقط وتضاف درجاتها للمجموع الكلى وتشمل اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والرياضيات والكيمياء والفيزياء .

- مواد تخصصية يمتحن فيها طلاب الشعبة الأدبية وتضاف درجاتها للمجموع الكلى وهى اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والتاريخ والجغرافيا والاحصاء.

- مواد عامة خارج المجموع وهى مواد نجاح ورسوب وتشمل التربية الدينية واللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية.

مواد امتحانات الثانوية العامة على النظام القديم حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أنه يؤدى جميع الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة 2025 الامتحان فى المواد العامة والتخصصية التى تضاف إلى المجموع والمواد العامة التى لا تضاف للمجموع وجميعها مواد نجاح ورسوب على النحو التالي:

- المواد العامة التى لا تضاف للمجموع وتدرس لجميع الطلاب : التربية الوطنية والتربية الدينية والاقتصاد والاحصاء.

- المواد العامة التى تضاف لمجموع الطالب وتدرس لجميع الطلاب: اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى واللغة الأجنبية الثانية.

- المواد التخصصية التى تضاف لمجموع الطالب " طلاب الشعبة الأدبية" التاريخ والجغرافيا وعلم النفس والاجتماع والفلسفة والمنطق.

-طلاب الشعبة العلمية علوم الفيزياء والكيمياء والاحياء والجيولوجيا.

- طلاب شعبة علمى رياضيات الفيزياء والكيمياء والرياضيات البحتة والرياضيات التطبيقية.

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى موعد امتحانات الثانوية العامة الدور الأول ، حيث تبدأ اعتبارا من السبت 14 يونيو 2025 ، على أن يكون موعد امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني من يوم السبت الموافق 16 أغسطس 2025

وأعلنت الوزارة الفئات المسموح لها بدخول امتحانات الثانوية العامة 2025 على النظام الجديد :

- الطلاب المقيدون بالصف الثالث الثانوي في العام الدراسي 2024 / 2025 المنقولين من الصف الثاني الثانوي بشعبتيه العلمية والأدبية بالمدارس الثانوية العامة الرسمية أو الخاصة او الرياضية التي تشرف وزارة التربية والتعليم على امتحانات النقل بها ، ويشترط حضور الطالب نسبة 85% على الأقل من عدد أيام الدراسة لمعاملته كطالب منتظم

- الطلاب الناجحون في الصف الثاني الثانوي بالعام الدراسي 2012 / 2013 بداية تطبيق النظام الحديث وما بعده داخل جمهورية مصر العربية او من دول عربية وتم مناظرة الشهادات الحاصلين عليها ، ولم يتقدموا لامتحان الصف الثالث الثانوي ، عليهم التوجه إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة لبحث حالتهم عن الأعوام التي لم يتقدموا فيها للامتحان

- الطلاب الذين تم اسقاط قيدهم بعد ثبوت العذر القهري وفقا لأحكام القرار الوزاري رقم 237 لسنة 2004 بشأن تنزيم قبول أعذار غياب طلاب التعليم الثانوي العام وتعديلاته ( ولا يحتسب هذا العام ضمن أعوام التقدم المسموح بها قانونا وكذلك لا يحتسب هذا العام كعام قيد للطالب بالمدرسة ويعامل معاملة الطالب المنتظم طالما ظل العذر قائما )