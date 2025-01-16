شكرا لقرائتكم خبر عن 89% من القراء يطالبون بتكثيف حملات توعية الشباب بخطورة إدمان المخدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات توعية الشباب بخطورة إدمان المخدرات، ايد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات توعية الشباب بخطورة إدمان المخدرات.

وأيد 89% من القراء مطالب تكثيف حملات توعية الشباب بخطورة إدمان المخدرات، بينما عارض 11% من القراء مطالب تكثيف حملات توعية الشباب بخطورة إدمان المخدرات.