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89% من القراء يطالبون بتكثيف حملات توعية الشباب بخطورة إدمان المخدرات

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  • 89% من القراء يطالبون بتكثيف حملات توعية الشباب بخطورة إدمان المخدرات 1/2
  • 89% من القراء يطالبون بتكثيف حملات توعية الشباب بخطورة إدمان المخدرات 2/2

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القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات توعية الشباب بخطورة إدمان المخدرات، ايد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات توعية الشباب بخطورة إدمان المخدرات.

وأيد 89% من القراء مطالب تكثيف حملات توعية الشباب بخطورة إدمان المخدرات، بينما عارض 11% من القراء مطالب تكثيف حملات توعية الشباب بخطورة إدمان المخدرات.


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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