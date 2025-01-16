شكرا لقرائتكم خبر عن 14يونيو موعد امتحانات الثانوية العامة دور أول و16 أغسطس للدور الثانى والان مع تفاصيل الخبر

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى موعد امتحانات الثانوية العامة الدور الأول ، حيث تبدأ اعتبارا من السبت 14 يونيو 2025 ، على أن يكون موعد امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني من يوم السبت الموافق 16 أغسطس 2025

وأعلنت الوزارة الفئات المسموح لها بدخول امتحانات الثانوية العامة 2025 على النظام الجديد :

- الطلاب المقيدون بالصف الثالث الثانوي في العام الدراسي 2024 / 2025 المنقولين من الصف الثاني الثانوي بشعبتيه العلمية والأدبية بالمدارس الثانوية العامة الرسمية أو الخاصة او الرياضية التي تشرف وزارة التربية والتعليم على امتحانات النقل بها ، ويشترط حضور الطالب نسبة 85% على الأقل من عدد أيام الدراسة لمعاملته كطالب منتظم

- الطلاب الناجحون في الصف الثاني الثانوي بالعام الدراسي 2012 / 2013 بداية تطبيق النظام الحديث وما بعده داخل جمهورية مصر العربية او من دول عربية وتم مناظرة الشهادات الحاصلين عليها ، ولم يتقدموا لامتحان الصف الثالث الثانوي ، عليهم التوجه إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة لبحث حالتهم عن الأعوام التي لم يتقدموا فيها للامتحان

- الطلاب الذين تم اسقاط قيدهم بعد ثبوت العذر القهري وفقا لأحكام القرار الوزاري رقم 237 لسنة 2004 بشأن تنزيم قبول أعذار غياب طلاب التعليم الثانوي العام وتعديلاته ( ولا يحتسب هذا العام ضمن أعوام التقدم المسموح بها قانونا وكذلك لا يحتسب هذا العام كعام قيد للطالب بالمدرسة ويعامل معاملة الطالب المنتظم طالما ظل العذر قائما )

**الفئات المسموح لها بآداء امتحانات الثانوية العامة على النظام القديم

- الطلاب الراسبوع بالصف الثالث الثانوي ولم يتنفذوا مرات الرسوب المسموح بها قانونا

- الطلاب الذين تغيبوا عن أداء الامتحان في جميع المواد ولم يتم اسقاط قيدهم



عدد مرات التقدم لـ امتحانات الثانوية العامة ( 4 أعوام ) طبقا للقانون 20 لسنة 2012 مادة رقم 28 والقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2013 مادة رقم 20 والقرار الوزاري 138 لسنة 2024 المادة العاشرة

بالنسبة للطلاب المنتظمين :يجوز لهم التقدم للامتحان عامين من داخل المدرسة كطلاب منتظمين وعامين من خارج المدرسة كطلاب منازل

بالنسبة لطلاب المنازل : يجوز لهم التقدم للامتحان 4 أعوام على نظام المنازل

بالنسبة لجميع الطلاب :لا يجوز للطالب الراسب التقدم لآداء امتحانات الثانوية العامة إلا فيما رسب فيه أو تغيب عنه فقط

- لا يجوز للطالب الناجح في امتحانات الثانوية العامة التقدم مرة أخرى للحصول عليها

- لا يجوز للطالب الذي استنفذ عدد مرات الرسوب ( 4 أعوام ) أداء امتحانات الثانوية العامة مرة أخرى للحصول عليها

يسمح للطالب الذي اتم دراسة المواد المقررة في الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2024 / 2025 بآداء امتحانات الثانوية العامة 2025 في جميع المواد المقررة عليه بشعبتيها العلمية والأدبية ويحتسب للطالب الدرجات الفعلية التي حصل عليها في الامتحان لتلك المواد

وامتحانات الثانوية العامة الدور الثاني يدخلها الطالب الذي رسب أو تعيب في مادة او مادتين على الأكثر سواء من داخل او خارج المجموع ، ولا يحتسب للطالب أكثر من نسبة 50% من النهاية الكبرى المقررة في المادة او المادتين مع الاحتفاظ بالدرجات التي حصل عليها في المواد التي تجح فيها في الدور الأول

الطالب الذي رسب أو تعيب في اكثر من مادتين يعتبر راسبا ولا يسمح له بأداء امتحان هذه المواد في الدور الثاني وعليه التقدم باستمارة جديدة في العام التالي اذا لم يكن قد استنفذ عدد مرات الرسوب المسموح بها قانونا لاداء الامتحان

يتم تسجيل استمارة الثانوية العامة إلكترونيا على موقع وزارة التربية والتعليم وحفظ البيانات وطباعتها

يبدأ الطلاب تسليم استمارة الثانوية العامة الالكترونية للمدارس يوم الاحد 9 فبراير 2025

آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة الالكترونية على موقع وزارة التربية والتعليم الخميس 20 فبراير 2025

- آخر موعد لتسليم الطلاب استمارة الثانوية العامة الالكترونية للمدارس يوم الخميس 27 فبراير 2025

يجب التأكد من أن استمارة الثانوية العامة الالكترونية موضحا بها المواد التي سوف يؤدي الطالب امتحانه فيها للنظامين الجديد أو القديم



- يقوم الطالب بتسليم استمارة الثانوية العامة الالكترونية بكافة مشتملاتها والتي تم طباعتها من الموقع الالكتروني للعام الدراسي 2024 / 2025 إلى مسئول شئون الطلبة بالمدرسة طبقا لما قام بتسجيله إلكترونيا وتسليم اصل شهادة ميلاد كمبيوتر وصورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للطالب و عدد 3 صور حديثة للطالب مقاس 4×6 سم على أن تكون مطابقة للصورة الموجودة بالاستمارة الالكترونية مدون اسم الطالب كاملا اسفل الصورة وخلفها طبقا لشهادة الميلاد وتحتم من الخلف يخاتم شعار الجمهورية



-ويلتزم الطالب و ولي أمره بالتوقيع على الإقرار المرفق بمشتملات استمارة الثانوية العامة والخاص بعدم حيازة المحمول او أي أجهزة إلكترونية أخرى داخل لجنة امتحانات الثانوية العامة بعد اطلاعه على القرار الوزاري المنظم لذلك

-تعتمد المدارس الاستمارات الالكترونية بمشتملاتها لجميع الطلاب وكشوف 150 د امتحانات المطبوعة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم بعد مراجعتها

- يقوم المرشد التعليمي بكل مدرسة مراجعة البيانات الخاصة بالاستمارة الالكترونية لكل طالب والتأكد من صحتها ومراعاة الاتي : الشعبة ، اللغة الأجنبية الأولى ، اللغة الأجنبية الثانية ، الديانة ، المواد المترجمة ، مواد الرسوب للطلاب الراسبين

-يسجل طلاب مدارس اللغات في استمارة الثانوية العامة الالكترونية المواد التي سوف يؤدون الامتحان فيها باللغة الأجنبية الأولى

- يتم سداد مبلغ 20 جنيها نظير استخراج بيان درجات رسوب عن كل طالب راسب مقيد على ان تقوم المدرسة بسداد هذه المبالغ بحوالة بريدية واحدة للطلاب الراسبين بالمدرسة باسم الإدارة العامة للامتحانات

- على اقسام شئون الطلبة والامتحانات بالادارات التعليمية التأكد من صحة قيد الطلاب بالمدارس الخاصة بمصروفات التي تشرف الإدارات التعليمية على امتحاناتها وتعتمد نتائحها ومراجعة صحة حصول الطلاب على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي ونجاحه في الصفين الأول والثاني الثانوي العام واعتماد كشوف 150 د امتحانات الخاصة بتلك المدارس وختمها بخاتم شعار الجمهورية

-بالنسبة للطلاب المقيدين بالصف الثالث الثانوي بالمدارس الخاصة بمصروفات وسبق نجاحهم في الصف الثاني الثانوي من مديرية أخرى فعلى شئون الطلبة والامتحانات بالإدارة التعليمية التأكد من ارفاق الشهادات الدراسية الخاصة بنجاحهم مع كشوف 150د امتحانات



وزارة التربية والتعليم، موعد امتحانات الثانوية العامة 2025، الفئات المسموح لها بدخول امتحانات الثانوية العامة 2025