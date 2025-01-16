شكرا لقرائتكم خبر عن بدء إجازة نصف العام بالجامعات والمعاهد 25 يناير والتيرم الثانى يبدأ 8 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

9 أيام تفصلنا عن انطلاق إجازة نصف العام بالجامعات والمعاهد العليا، إذ حددت الخريطة الزمنية للعام الجامعى 2024 /2025 للجامعات والمعاهد، موعد انتهاء امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول ليكون يوم 23 يناير الجارى على أن تبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 25 يناير 2025، وتنتهى الخميس 6 فبراير 2025.

ويبدأ الفصل الدراسى الثانى اعتبارًا من السبت 8 فبراير 2025، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، وتنتهى الخميس 29 مايو 2025، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2025، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

وعلى جانب آخر، تكثف الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية من تنظيم لـ امتحانات الترم الأول والتى انطلقت نهاية شهر ديسمبر الماضى فى عدد من الكليات، وتستمر حتى نهاية شهر يناير.

وكان الدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، تفقد لجان الامتحانات بكليات دار العلوم، والتخطيط الإقليمى والعمرانى، والاقتصاد والعلوم السياسية، والعلوم، رافقه خلالها الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حيث يؤدى الامتحانات نحو 250 ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها، وفقًا للخريطة الزمنية المُعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، وموعد بداية الامتحانات وانتهائها، والجداول المُعلنة بالكليات.