شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم آخر فرصة للتقدم للمنح الدراسية للحصول على الدكتوراه من المجر والان مع تفاصيل الخبر

تغلق الإدارة المركزية للبعثات بقطاع الشؤون الثقافية والبعثات بـ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم باب التقدم لـ منح دراسية للحصول على درجة الدكتوراه "باللغة الإنجليزية"، مقدمة من دولة المجر للعام الدراسي 2025/2026، إذ حدد الإعلان أن آخر موعد للتقدم هو 16/1/2025.

ويأتى ذلك في إطار توجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بدعم برامج الشراكة الدولية، وتوفير فرص للطلاب والباحثين المصريين للاطلاع على الخبرات العالمية، بما يُسهم في تقديم خدمة تعليمية أفضل تُعزز من قدراتهم ومهاراتهم العلمية والعملية، وتنعكس إيجابًا على تطوير المنظومة التعليمية والبحثية في مصر، تحقيقًا لأهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ورؤية مصر 2030.

وأوضح الإعلان أن المنح تشمل التخصصات الآتية: (الرياضيات والفيزياء وتكنولوجيا المعلومات والتعليم التكنولوجي) وعدد من مجالات الاهتمام ومنها (الطب وطب الأسنان والصيدلة).

وتقبل المنح الفئات التالية طبقًا لأولوية الترشيح (أعضاء معاوني هيئة التدريس بالجامعات والمراكز البحثية المصرية، والكوادر الإدارية في المؤسسات الحكومية المُدرجة في خطة البعثات، والجامعات والمراكز البحثية الخاصة والمواطنون الذين لا يعملون كمعاوني أعضاء هيئة التدريس والذين ليس لهم جهة عمل بالوطن، وذلك (بدون نفقات من البعثات).

وللاطلاع على شروط التقدم والأوراق المطلوبة يُرجى الرجوع لموقع قطاع الشؤون الثقافية والبعثات:

https://cdm.mohesr.gov.eg/

وللراغبين في التقدم للمنحة من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالجانب المجري، يرجى الدخول عبر الرابط التالي: https://www.stipendiumhungaricum.hu