شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يعتبر فيتامين A مهم للأطفال فى الشتاء؟ وزارة الصحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان، إن فيتامين A يساعد في تغذية الأطفال ويقوي المناعة ويجب تشجيعه على تناول الأغذية الغنية بفيتامين A مثل (الجزر والبطاطا والكبدة وصفار البيض).

وكانت وزارة الصحة والسكان كشفت عن أهمية كبسولات فيتامين A مؤكدة أنها تحمى الطفل من الإصابة بالتوحد، ومن أمراض الأنيميا والسمنة، كما أنها تعمل على النمو الصحى لجسم الطفل.

وأكد الدكتور وائل عبد الرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض بالوزارة، توافر كبسولات "فيتامين أ" للأطفال بالمجان، فى جميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية على مستوى الجمهورية.

ولفت عبد الرازق إلى ضرورة توعية أولياء الأمور بأهمية زيارة الطفل للوحدات الصحية حتى عمر خمس سنوات، للحصول على جرعات فيتامين "أ"، والحصول على حزمة الخدمات المقدمة لتلك الفئة العمرية.

وكانت وزارة الصحة والسكان أعلنت تحديث برنامج متابعة النمو البدنى، ووقاية الأطفال من بعض الأمراض مثل الأنيميا والسمنة والتقزم.