شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل تواصل تلقى طلبات وظائف فى اليونان بمرتبات 37 يورو يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة العمل، تلقى طلبات الراغبين فى التقديم على وظائف للمصريين فى اليونان، فى عدة تخصصات، والتى تم فتح باب التقديم عليها بدءا من الإثنين الماضى، ومن المقرر أن تستمر لمدة أسبوع، موضحه أن تلك الوظائف هى:



1- عدد 10 عمال لحام.

2- عدد 10 فنيين تركيب هياكل معدنية فولاذية.

3- عدد 4 مُشغلين ماكينات voortmanv250،وesab flame.

4- عدد 20 عاملا فى مجال تركيبات الهياكل المعدنية الفولاذية.

5- عدد 4 مُصممين للهياكل والمنشأت المعدنية.

وأشارت إلى أنه يشترط أن تتراوح أعمار المتقدمين لتلك الوظائف، بين سن 20 إلى 50 سنة.

أما عن مميزات تلك الوظائف، فهى:

- توفر الشركة عقود عمل لمدة سنتين.

- راتب شهرى بواقع 37 يورو لليوم الواحد، أى ما يوازى 2000 جنيه مصرى يوميا.

- سكن خاص.

- تذاكر سفر إلى اليونان.

- تأمين صحى واجتماعى.

· المستندات المطلوبة للتقديم:

- شهادة قياس مهارة أو خبرة للمهن المطلوبة، على أن لا تقل الخبرة عن سنتين.

- شهادة برنامج AutoCAD، لمصممى الهياكل والمنشأت المعدنية، مع إجادة اللغة الإنجليزية.

- سيرة ذاتية باللغة الإنجليزية.

وأوضحت أن الشركة سوف تقوم بإجراء اختبارات مباشرة مع المتقدمين على هذه المهن، عقب الإنتهاء من فترة التقديم المُقررة.

ويمكن لمن يجد فى نفسه الشروط المطلوبة للتقدم لهذه الوظائف، أن يتقدم على الإيميل الخاص بالإدارة العامة للتشغيل: [email protected].