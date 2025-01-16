شكرا لقرائتكم خبر عن حركة الجهاد الإسلامى تثمن جهود الوسطاء فى التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمنت حركة الجهاد الإسلامى فى فلسطين جهود جميع الوسطاء وعلى رأسهم مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، بعد نجاح التوصل لإعلان وقف النار فى غزة.

وأكدت الحركة فى بيانها " اليوم يفرض شعبنا ومقاومته اتفاقاً مشرفاً لوقف العدوان والانسحاب وإجراء عملية تبادل أسرى مشرفة، وذلك بفعل صموده الأسطوري ومقاتليه الشجعان البواسل".



وأضافت "نحن، إذ نترحم على شهدائنا الأبرار وندعو الله أن يمنّ بالشفاء العاجل لجرحانا وأن يبلسم جراح شعبنا، فإننا نؤكد بأننا لن ندخر جهداً في خدمة أهلنا في قطاع غزة ومواكبة تحديات المرحلة القادمة".



وأشارت "في هذه المناسبة، فإننا نتوجه بتحية إجلال وإكبار إلى أبناء شعبنا ومجاهديه الصابرين المرابطين في قطاع غزة وفي كل ساحات وجوده في الوطن والشتات، كما نتوجه بالتحية إلى كل قوى المقاومة التي ساندت شعبنا على مدار الوقت".



وأكدت حركة الجهاد أن المقاومة ستبقى في حالة يقظة لضمان تنفيذ هذا الاتفاق كاملاً.