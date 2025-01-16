شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد المعلمين العرب يثمن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمنت نقابة المهن التعليمية، برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين، رئيس اتحاد المعلمين العرب، الجهود المصرية في دعم القضية الفلسطينية، معبرا عن ترحيب جموع المعلمين المصريين والعرب بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والذي جاء بفضل الجهود الدبلوماسية المشتركة لكل من مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال رئيس اتحاد المعلمين العرب ، إننا نثمن هذه الخطوة الإيجابية التي تمثل فرصة حقيقية لوقف نزيف الدماء وحماية أرواح الأبرياء، متمنيا من كافة الأطراف، الالتزام الكامل ببنود الاتفاق والعمل على ضمان استدامته.

وأكد خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، على أهمية استثمار هذا الاتفاق لتمهيد الطريق نحو حلول شاملة تضمن حقوق الشعب الفلسطيني وتحقق الأمن والاستقرار في المنطقة وتعزيز قيم السلام والعدالة.

ووجه رئيس اتحاد المعلمين العرب، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على جهوده الدؤوبة لحقن دماء الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه المشروعة ، والتى تكللت بالتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد جهود مضنية على مدار أكثر من عام بوساطة مصرية قطرية أمريكية ، كما ثمن قرار الرئيس السيسي ، بالإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة لأهل غزة، لمواجهة الوضع الإنساني الكارثي الراهن، وذلك دون أي عراقيل، لحين تحقق السلام المستدام من خلال حل الدولتين.

وأعلن خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب ، دعوة أعضاء اتحاد المعلمين العرب لعقد اجتماع عاجل، لتقديم كل مساعدة ممكنة لاستعادة العملية التعليمية بقطاع غزة فى أقرب فرصة، وتوفير منصات تعليمية تمكن الطلاب والمعلمين الفلسطينيين ، من استكمال الدراسة بعد الدمار الكبير الذى لحق بالمنشآت التعليمية .