شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الدواء المصرية يبحث تنسيق الجهود المشتركة مع سفير مصر لدى تركيا والان مع تفاصيل الخبر

عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعًا افتراضيًا مع السفير عمرو الحمامي، سفير جمهورية مصر العربية لدى تركيا، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الصناعات الدوائية.

ويأتى الاجتماع فى إطار حرص جمهورية مصر العربية على تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا، وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك في القطاعات الحيوية.

وخلال الاجتماع، ناقش الطرفان آليات التعاون بين هيئة الدواء المصرية ونظيرتها التركية، وتضمنت المناقشات موضوعات محورية مثل تبادل الخبرات في مجال الصناعات الدوائية.

كما تم استعراض فرص دعم دخول المنتجات الدوائية المصرية إلى السوق التركية، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر كمنفذ للمنتجات التركية إلى الأسواق الأفريقية والأوروبية.

وأكد السفير المصري أهمية الشراكة في دعم الجهود المشتركة لتعزيز الصناعة الدوائية، مشيدًا بالإمكانات الكبيرة التي يوفرها التعاون بين البلدين.

وأعرب رئيس هيئة الدواء المصرية عن تطلعه لمواصلة التنسيق مع الجانب التركي لتحقيق الأهداف المشتركة بين البلدين، وأشاد بالدعم الذي تقدمه السفارة المصرية ومعالي السفير المصري بجمهورية تركيا.

حضر اللقاء الدكتور تامر الحسيني، نائب رئيس الهيئة، المستشار الدكتور محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للهيئة، الدكتورة أماني جودت، معاون رئيس الهيئة والمشرف علي الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة والدكتور أسامة حاتم، معاون رئيس الهيئة والمشرف على إ.م. للسياسات الدوائية ودعم الأسواق، والدكتورة أميرة محجوب، رئيس الإدارة المركزية للعمليات.

جاء ذلك في إطار سعي الهيئة المستمر لتعزيز سبل التعاون مع كافة البلدان؛ انطلاقا من ريادتها الإقليمية، ودعما للجهود الرامية إلى تحقيق نفاذية المستحضرات الدوائية المصرية في الأسواق الدولية.