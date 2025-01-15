شكرا لقرائتكم خبر عن جوتيريش: أشيد بجهود مصر وقطر والولايات المتحدة فى التوسط لصفقة غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم والتأكد من تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وقال الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو جوتيريش: "أشيد بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وجهودهم المتفانية في التوسط لهذه الصفقة، وأرحب بالإعلان عن اتفاق لتأمين وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين فى غزة".