شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس إسرائيل: أدعم نتنياهو وفريق المفاوضات لتوقيع صفقة وقف إطلاق النار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الرئيس الإسرائيلي، إسحق هرتسوج، دعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وفريق المفاوضات للوصول إلى صفقة لوقف إطلاق النار، مردفا: "هناك التزام واضح من قبل إسرائيل للقيام بخطوة لإصلاح الخلل الذي حدث".

وأضاف الرئيس الإسرائيلي، في مؤتمر صحفي نقلته قناة القاهرة الإخبارية: "الصفقة ستحقق استعادة أبنائنا مرة أخرى إلى منازلهم، وكرئيس دولة إسرائيل أقولها تلك خطوة صحيحة وهامة إلى أقصى درجة، لاستعادة أبنائنا الذين فقدناهم".

وتابع: "جميعنا نشتاق إلى عودة إخواننا مرة أخرى، ونحن لا نتحدث عن أوهام وبمجرد توقيع هذه الصفقة سوف تبدأ فى التنفيذ".