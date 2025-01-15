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رئيس إسرائيل: أدعم نتنياهو وفريق المفاوضات لتوقيع صفقة وقف إطلاق النار

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الرئيس الإسرائيلي، إسحق هرتسوج، دعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وفريق المفاوضات للوصول إلى صفقة لوقف إطلاق النار، مردفا: "هناك التزام واضح من قبل إسرائيل للقيام بخطوة لإصلاح الخلل الذي حدث".

وأضاف الرئيس الإسرائيلي، في مؤتمر صحفي نقلته قناة القاهرة الإخبارية: "الصفقة ستحقق استعادة أبنائنا مرة أخرى إلى منازلهم، وكرئيس دولة إسرائيل أقولها تلك خطوة صحيحة وهامة إلى أقصى درجة، لاستعادة أبنائنا الذين فقدناهم".

وتابع: "جميعنا نشتاق إلى عودة إخواننا مرة أخرى، ونحن لا نتحدث عن أوهام وبمجرد توقيع هذه الصفقة سوف تبدأ فى التنفيذ".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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