شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: أؤكد أهمية الإسراع فى إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة لأهل غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحّب الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتوصل إلى اتفاق لـ وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد جهود مضنية على مدار أكثر من عام بوساطة مصرية قطرية أمريكية.

وقال الرئيس السيسى، عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى: "ومع هذا الاتفاق، أؤكد أهمية الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة لأهل غزة، لمواجهة الوضع الإنساني الكارثي الراهن، وذلك دون أي عراقيل، لحين تحقق السلام المستدام من خلال حل الدولتين، ولكى تنعم المنطقة بالاستقرار والأمن والتنمية فى عالم يتسع للجميع".

اقرأ أيضا..

غزة بتفرح.. اتفاق وقف الحرب يعيد الأمل للفلسطينيين

مصدر أمني مصرى: ندعو كافة أطراف المجتمع الدولي لدعم تنفيذ وقف إطلاق النار بغزة وزير خارجية قطر: سنواصل الاجتماعات بالقاهرة لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار بغزة

وقف إطلاق النار فى غزة يدخل مرحلته الأخيرة برعاية مصر وقطر والولايات المتحدة.. 6 أسابيع مدة الاتفاق.. وقوات الاحتلال تنسحب خلالها تدريجيا من القطاع.. وعودة النازحين أهم البنود.. ودخول 600 شاحنة مساعدات يوميا

مصدر مصرى رفيع المستوى: مصر تستعد لإدخال أكبر قدر من المساعدات لقطاع غزة مصادر: بدء عودة النازحين داخليا إلى سكنهم خلال الخليج 365 من اتفاق غزة

مصدر مصري مطلع: تم التوصل إلى اتفاق ينهى معاناة الشعب الفلسطينى فى غزة