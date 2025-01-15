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بايدن: مستمرون فى التواصل مع القيادة المصرية والقطرية بخصوص غزة

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القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مدتها 6 أسابيع، متابعا: مستمرون في التواصل مع القيادة المصرية والقطرية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

أضاف بايدن في مؤتمر صحفي نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أن المرحلة الثانية من اتفاق غزة ستشمل نهاية دائمة للحرب.

وتابع بايدن، أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة في إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، مردفا: "حان الوقت لإنهاء القتال في غزة وبدء العمل على بناء السلام والأمن".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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