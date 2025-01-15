شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية قطر: سنواصل الاجتماعات بالقاهرة لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، إن مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية ستواصل الاجتماعات في القاهرة لمراقبة آلية تنفيذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف وزير خارجية قطر، في مؤتمر صحفي نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أن الأطراف عملت بشكل مستمر على مدار 411 يوما لوقف آلة الحرب في قطاع غزة.

أضاف وزير خارجية قطر، في مؤتمر صحفي، أنه سيتم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بدءًا من يوم الأحد المقبل 19 يناير.

وأضاف وزير خارجية قطر، أن الأطراف عملت بشكل مستمر على مدار 411 يوما لوقف آلة الحرب في قطاع غزة.