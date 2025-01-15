شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية قطر: تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة يبدأ الأحد 19 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، إن الأطراف ستواصل العمل مع حماس وإسرائيل لمتابعة خطوات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

أضاف وزير خارجية قطر، في مؤتمر صحفي، أنه سيتم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بدءً من يوم الأحد المقبل 19 يناير.

وقال محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، إن مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية ستواصل الاجتماعات في القاهرة لمراقبة آلية تنفيذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف وزير خارجية قطر، أن الأطراف عملت بشكل مستمر على مدار 411 يوما لوقف آلة الحرب في قطاع غزة.