شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العمال: اختيار "الجمل" رئيسا للعمال العرب يؤكد قوة النقابات المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ عيد مرسال، الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضى، عبد المنعم الجمل رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، لفوزة برئاسة المركز التنفيذي لاتحاد العمال العرب، والذى يضم في عضويته جميع الاتحادات والمنظمات النقابية بالدول العربية، ونقل مقر الاتحاد من سوريا إلى مصر.

وأوضح مرسال، أن فوز الجمل بهذا المنصب، يؤكد على قوة اتحاد عمال مصر وما يضمه من منظمات نقابية، وعن دورها البارز عربيا بل وعالميا، مؤكدا أن عبد المنعم الجمل شخصية نقابية متميزة، يتمتع بفن الإدارة، ويحظى بحب وتأييد الجميع وانتخابه رئيسا للمركز التنفيذي لاتحاد نقابات العمال العرب ، دليل وبرهان على أن المنظمات النقابية المصرية تقوم بدورها الصحيح لخدمة العمل والعمال فى المنطقة.

واستضاف اليوم مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال ، مصر برئاسة عبد المنعم الجمل، اجتماعات المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب ، لبحث أوجه القضايا الاقتصادية والاجتماعية التى تهم العمال العرب في ظل الظروف الراهنة، والتشاور حول تطوير أنشطة الأمانة العامة والاتحادات المهنية التابعة للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب.



