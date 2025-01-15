شكرا لقرائتكم خبر عن 4 شهداء ومصابون فى قصف إسرائيلى استهدف سيارة فى مخيم النصيرات وسط غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد مراسل القاهرة الإخبارية، بارتقاء 4 شهداء ومصابون فى قصف إسرائيلي استهدف سيارة فى مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن اجتماع ثان سيعقد اليوم بين نتنياهو وسموتريتش بحضور وزير الشؤون الاستراتيجية.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إنه على جميع الأطراف العمل لاستكمال اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين، مضيفا: "لا يمكن تبرير ما لحق بالشعب بالشعب الفلسطيني من موت ودمار".