شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة أوراق المتهم بقتل ابنته لشكه فى سلوكها إلى المفتى والان مع تفاصيل الخبر

قررت محكمة جنايات الفيوم، المنعقدة اليوم، الأربعاء، برئاسة المستشار أدهم أبو ذكري، إحالة أوراق المتهم بقتل ابنته "ح ح" 15 سنة، وذلك لشكه في سلوكها، إلى فضيلة المفتى لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامه.

وتعود تفاصيل القضية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، إخطارا من مأمور قسم شرطة مركز الفيوم، بالعثور على فتاة تدعى "ح ح ص" 15 عاما، مذبوحة وملقاة بجوار شريط السكة الحديد بنجع جويلى التابع لقرية العدوة.

جرى تشكيل فريق بحث يقوده رئيس مباحث مركز الفيوم، وتبين أن سبب الحادث يرجع إلى أن والد الفتاة راودته الشكوك فى ابنته بأن لها علاقات بشباب، وأنها تتحدث معهم تليفونيا، وقال الأب في اعترافاته: "استدرجت ابنتي لمنطقة قرب مصنع بنجع جويلى، وذبحتها ثم هربت من المنطقة".

من جانبها كثفت قوات الأمن من جهودها وألقت القبض على المتهم، وأحالته للنيابة التى قررت إحالة المتهم الي محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السابق.