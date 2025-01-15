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قالت وسائل إعلام عبرية، إن مئات الإسرائيليين قاموا مظاهرات أمام مقر إقامة نتنياهو فى القدس للمطالبة بإبرام صفقة شاملة، بحسب شبكة القاهرة الإخبارية.

قالت حركة حماس وفصائل فلسطينية إنهم وافقوا على اتفاق الهدنة فى غزة، حسبما ذكرت القاهرة الإخبارية.

قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الحكومة الإسرائيلية أبلغت قيادة الجيش بالاستعداد لتطبيق اتفاق تبادل الأسرى.

وذكرت وسائل إعلام عبرية انتهاء اجتماع نتنياهو وسموتريتش بالاتفاق على استمرار الحوار وبلورة توافقات، مؤكدة أن الجيش الإسرائيلي سينسحب من محور نيتساريم في المرحلة الأولى من الاتفاق.

وأشارت إلى أنه اعتبارا من اليوم الـ22 من بدء تنفيذ الاتفاق سيتمكن سكان غزة من العودة إلى شمال القطاع، مؤكدة أن المرحلة الأولى من الصفقة تتضمن زيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة إلى 600 شاحنة يوميا.

وأكدت أنه لن يطلق سراح أسرى النخبة من حماس في المرحلة الأولى من الصفقة، مشيرة إلى أنه في المرحلة الأولى من صفقة التبادل سيطلق سراح نحو 1000 أسير فلسطينى.

ويتضمن الاتفاق إطلاق سراح 3 محتجزين في اليوم الـ28 وثلاثة في اليوم الـ35 والباقون في الأسبوع الأخير.