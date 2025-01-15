شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير: أوامر للجيش الإسرائيلى بالاستعداد لتطبيق اتفاق تبادل الأسرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت هيئة بث الإسرائيلية إن الحكومة الإسرائيلية أبلغت قيادة الجيش بالاستعداد لتطبيق اتفاق تبادل الأسرى.

وفى السياق نفسه، قالت حركة حماس وفصائل فلسطينية إنهم وافقوا على اتفاق الهدنة فى غزة، حسبما ذكرت القاهرة الإخبارية.

وكانتحركة حماس وفصائل فلسطينية أكدوا موافقتهم على اتفاق الهدنة فى غزة، حسبما ذكرت القاهرة الإخبارية.

وقالت شبكة سى بي إس عن مسئولين، أن إسرائيل وحماس اتفقتا على مسودة اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة، وانه من المقرر إتمام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة سيكون هذا الأسبوع إذا سارت الأمور على ما يرام.

وأكدت سي بي إس عن وثيقة اطلعت عليها، ان المرحلة الثانية من اتفاق غزة ستشمل انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلى من غزة، وعن المرحلة 3 من اتفاق غزة ستشمل تبادل الجثث وبدء إعادة إعمار غزة وفتح حدودها.